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Три человека задержали по делу о крушении кабины подъемника в Италии и гибели людей

ТАССиещё 2
3 часа назад
РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Три человека задержаны по ордеру прокуратуры Вербании в рамках расследования дела о крушении кабины подъемника на горе Моттароне, в результате которого погибли 14 человек, включая двух детей. Как сообщает в среду газета Il Messaggero, среди задержанных владелец компании Ferrovie Mottarine, которая использовала подъемник, Луиджи Нерини, а также двое руководящих сотрудников.
Три человека задержали по делу о крушении кабины подъемника в Италии и гибели людей
Фото: ТАССТАСС
Как пишет газета, в ходе первых допросов в том числе людей, "хорошо знакомых с ситуацией", подтвердилась версия отказа системы безопасности. Как на данный момент выяснили следователи, механизм торможения канатной дороги был приостановлен намеренно, чтобы избегать блокировки подъема. При этом фуникулер, запущенный месяц назад после долгого периода простоя из-за закрытия вследствие ограничений в результате пандемии, "работал со сбоями". Как указывают в прокуратуре, расследование пока не завершено, поскольку предстоит изучить техническую экспертизу. Компания осуществила несколько ремонтных работ, в том числе 3 мая, однако техническая проблема сохранилась, указывает издание.
23 мая при движении подъемника от озера Лаго-Маджоре на севере Италии на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. метров с 20-метровой высоты рухнула кабина фуникулера, не доехав 200-300 м до точки назначения. В результате погибли 14 человек, включая двух детей. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только ребенок 5 лет, который находится в тяжелом состоянии в больнице. В трагедии он потерял родителей, брата, прадедушку и прабабушку - жителей Израиля, приехавших навестить жившую в Италии внучку и ее семью.
Происшествия,Убийство ,Генпрокуратура РФ,ИТАР-ТАСС,Рим,Италия,
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