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Опубликовано видео погони егерей за «черными» лесорубами в Бурятии

Алевтина Жаркова
46 минут назад
В Бурятии егеря почти час ловили «черных» лесорубов, которые пытались скрыться от преследователей на автомобиле, двигаясь задним ходом. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.
Патруль Заудинского лесничества заметил местных жителей, которые незаконно спиливали деревья. Однако нарушители не захотели сдаваться в руки лесников и понадеялись оторваться от них задним ходом.
Участковому лесничему пришлось оставить машину, чтобы добежать до автомобиля злоумышленников, одного из них удалось задержать. Во время осмотра было обнаружено 5 кубометров древесины, вырубленной в защитных лесах.
Происшествия,Видео,Республика Бурятия,
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