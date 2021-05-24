Опубликовано видео погони егерей за «черными» лесорубами в Бурятии

Патруль Заудинского лесничества заметил местных жителей, которые незаконно спиливали деревья. Однако нарушители не захотели сдаваться в руки лесников и понадеялись оторваться от них задним ходом.

Участковому лесничему пришлось оставить машину, чтобы добежать до автомобиля злоумышленников, одного из них удалось задержать. Во время осмотра было обнаружено 5 кубометров древесины, вырубленной в защитных лесах.