Опубликовано видео погони егерей за «черными» лесорубами в Бурятии

В Бурятии егеря почти час ловили «черных» лесорубов, которые пытались скрыться от преследователей на автомобиле, двигаясь задним ходом. Видео инцидента публикует Telegram-канал Mash.
Патруль Заудинского лесничества заметил местных жителей, которые незаконно спиливали деревья. Однако нарушители не захотели сдаваться в руки лесников и понадеялись оторваться от них задним ходом.
Участковому лесничему пришлось оставить машину, чтобы добежать до автомобиля злоумышленников, одного из них удалось задержать. Во время осмотра было обнаружено 5 кубометров древесины, вырубленной в защитных лесах.