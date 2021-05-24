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Мужчина погиб при взрыве гранаты в Ангарске

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Уголовное дело по факту гибели мужчины в результате взрыва гранаты возбуждено в Ангарске (Иркутская область), сообщили в региональном СК.
Хотел похвастаться: россиянин погиб от взрыва гранаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел 22 мая в одном из гаражей в Ангарске. По версии следствия, в тот день четверо жителей распивали в гараже спиртные напитки, передает «Интерфакс».
В какой-то момент 33-летний мужчина стал показывать присутствовавшим гранату, после чего она упала на пол. В результате инцидента погиб 24-летний мужчина, остальные получили различные травмы и были госпитализированы.
Ведется расследование по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Ранее в мае поисковики подорвались в Волгоградской области на бомбе времен ВОВ.
Происшествия,Интерфакс,Иркутская Область,Ангарск,
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