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Пристававшего к девочкам на спортплощадке в Нальчике мужчину сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
58-летний Альберд Канихов решил позаниматься физкультурой вместе с несовершеннолетними девочками на спортплощадке. Мужчина задержан правоохранителями. Видео публикует портал «Life.ru».
На кадрах можно увидеть, как Альберд подходит к девочка, начинает помогать есть сделать физическое упражнение. В один момент он вдруг слишком сильно прижимается к ней сзади. После чего ошарашенная таким поведением девушка ушла на турники, а извращенец пошёл за ней. После небольших подсказок со стороны он снова принялся за дело.
Нарушитель заявил полиции, что он будто сошёл с ума. На допросе он рассказал, что во время прогулки со своим 4-летним внуком, он вдруг решил показать упражнения другим детям. Своё поведение он объяснить так и не смог. Сейчас он арестован на два месяца.
Происшествия,Конфликты,Криминал,Кавказ,Видео,Нальчик,
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