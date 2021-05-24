На кадрах можно увидеть, как Альберд подходит к девочка, начинает помогать есть сделать физическое упражнение. В один момент он вдруг слишком сильно прижимается к ней сзади. После чего ошарашенная таким поведением девушка ушла на турники, а извращенец пошёл за ней. После небольших подсказок со стороны он снова принялся за дело.