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Пять человек погибли при падении микроавтобуса в ущелье в Боливии

ТК «Звезда»иещё 5
44 минуты назад
В Боливии водитель микроавтобуса и четверо пассажиров, являвшихся чиновниками департамента Потоси, погибли при падении транспортного средства в ущелье. Еще троим удалось выжить. Высота обрыва составляла около ста метров.
Микроавтобус упал в ущелье в Боливии, пять человек погибли
Фото: Radoslaw Czajkowski globallookpressRadoslaw Czajkowski globallookpress
Как сообщили в местной полиции, автобус направлялся из Йайагуа в столицу Потоси. Пострадавшие в результате аварии пассажиры в настоящее время доставлены в медицинский центр Чукиута. Об этом сообщает радио Pio XII.
Ранее на территории Мексики пассажирский автобус слетел с автострады и перевернулся. В результате ДТП погибли около 16 человек. Еще несколько человек госпитализировали, в том числе в тяжелом состоянии.
Происшествия,Боливия, Многонациональное Государство,
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