12 человек погибли при падении фуникулера в Италии

Двенадцать человек погибли при падении фуникулера канатной дороги в итальянских Альпах на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте. Об этом сообщает RaiNews.

Фото: Alpine Rescue Service/Reuters Alpine Rescue Service/Reuters

По данным издания, неясно, сколько человек было на борту. Двоих детей экстренно эвакуировали в Турин на спасательном вертолете. У одного из них зафиксированы травмы головы и грудного отдела, а также переломы нижних конечностей.

Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло произойти из-за проблемы с тросом. Авария произошла в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.