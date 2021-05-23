Опубликовано видео смертельной драки водителей в Петербурге

На появившихся в сети кадрах видно, как один мужчина повалил второго на землю.

По данным издания, у погибшего россиянина через месяц должна была состояться свадьба. В сервисе «Ситимобил» пообещали помочь семье погибшего. Его представители также подчеркнули, что уже заблокировали таксиста.