Опубликовано видео смертельной драки водителей в Петербурге

Произошедшая в Санкт-Петербурге драка таксиста и россиянина, отказавшегося уступать ему дорогу, в результате которой последний погиб от ножевого ранения, попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На появившихся в сети кадрах видно, как один мужчина повалил второго на землю.
По данным издания, у погибшего россиянина через месяц должна была состояться свадьба. В сервисе «Ситимобил» пообещали помочь семье погибшего. Его представители также подчеркнули, что уже заблокировали таксиста.