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СМИ: В Москве найден мертвым сотрудник ФСБ

Ювелина Бернст
17 минут назад
В Москве в доме на улице Яблочкова обнаружен труп мужчины, передает Telegram-канал «112».
В Москве найден мертвым сотрудник ФСБ
Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ
По данным Telegram-канала, при мужчине было удостоверение Центра специального назначения ФСБ России управления "В".
Уточняется, что тело было найдено у лестничного пролета. Погибший проживал в этом доме.
Сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
В феврале в доме на Рублевском шоссе в Москве нашли мертвым 35-летнего майора ФСБ Николая Н. По данным СМИ, правоохранитель совершил суицид.
Происшествия,ФСБ,Москва,
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