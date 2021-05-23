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Появилось видео с места пожара в центре Москвы

Юрий Столбов
39 минут назад
В центре столицы на улице Большая Никитская произошёл крупный пожар. Как уточняет Telegram-канал «112», загорелось реконструированное здание.
По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания. К месту инцидента стянуты силы города.
Другие подробности инцидента неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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