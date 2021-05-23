В центре столицы на улице Большая Никитская произошёл крупный пожар. Как уточняет Telegram-канал «112», загорелось реконструированное здание.

По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания. К месту инцидента стянуты силы города.

Другие подробности инцидента неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Сети также появилось видео с места событий.

Как уточняет Telegram-канал «Подъём», внимание к пожару привлекли колокольным звоном. При этом специальный колокол — набат- использовать не стали.

Угрозы для храма нет — мы уже всё покропили. Помолились. Всё нормально. Пожар в соседнем здании, не относящемся к храму, — рассказал настоятель храма Малое Вознесение Алексий Круглик.