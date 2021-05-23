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В центре Москвы произошёл крупный пожар возле церкви

News.ru
1 час назад
В центре столицы на улице Большая Никитская произошёл крупный пожар. Как уточняет Telegram-канал «112», загорелось реконструированное здание.
По предварительным данным, возгорание произошло на втором этаже здания. К месту инцидента стянуты силы города.
Другие подробности инцидента неизвестны. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В Сети также появилось видео с места событий.
Как уточняет Telegram-канал «Подъём», внимание к пожару привлекли колокольным звоном. При этом специальный колокол — набат- использовать не стали.
Угрозы для храма нет — мы уже всё покропили. Помолились. Всё нормально. Пожар в соседнем здании, не относящемся к храму, — рассказал настоятель храма Малое Вознесение Алексий Круглик.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей в результате пожара в Мытищах (Московская область). Пожар произошёл 22 мая в многоквартирном доме на улице Лётной. После локализации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тела двух девочек.
Происшествия,Видео,СКР,Москва,
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