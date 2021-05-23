В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В аэропорту Казани экстренно сел самолет из Улан-Удэ

Реальное времяиещё 8
1 час назад
Сегодня утром самолет Airbus-320 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Казани из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Следовавший в Москву самолет экстренно сел в Казани
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ
Рейс СБИ 3032 выполнял полет по маршруту Улан-Удэ — Москва ("Домодедово"). На борту находились 152 пассажира, из них двое детей.
После посадки больного передали бригаде скорой помощи. Пациента госпитализировали в РКБ.
В 09.39 самолет вылетел из международного аэропорта "Казань" в аэропорт "Домодедово" в Москве.
Ранее в Челнах самолет экстренно посадили из-за попавшей в двигатель птицы.
Происшествия,Аэропорт Домодедово,АК S7,МЧС,Республика Татарстан,Улан-Удэ,Казань,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители