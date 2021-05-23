На Украине разбился воздушный шар с компанией людей

На Украине разбился воздушный шар, на котором находились шесть человек. Один погиб, пятеро серьезно пострадали.

Фото: Facebook Facebook

ЧП произошло накануне, около 9 вечера возле села Кульчиевцы Каменец-Подольского района. В корзине шара находились пилот и пять пассажиров: двое мужчин из Хмельницкого, супруги из Прилук и житель Каменец-Подольского района.

«Погиб 53-летний житель Прилук. Его жена, другие пассажиры, а также 28-летний пилот, который является жителем Киева, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы», — сказано в сообщении полиции.

Появились свидетельства, что шар задел за провода ЛЭП. Однако есть и другие мнения. Так, местная жительница, видевшая ЧП своими глазами, рассказала в соцсетях о случившемся. Она была в числе сельчан, подбиравших раненых.

«Никаких проводов сфера шара не задевала. Она просто сложилась в яйцо и ее несло в разные стороны. Потом, над кладбищем, выпал первый человек. Он сумел самостоятельно выбраться на дорогу, его подобрали и отправили в больницу. Затем выпал другой. Он ударился головой о памятник и скончался на месте. Еще двух чуть дальше выбросило у нас на улице, один на дороге упал, а другой у моего соседа на огороде», - рассказала очевидица.

По ее словам, на этом ЧП не закончилось. Шар с оставшимися пассажирами понесло дальше, полем через лес. Корзина при этом вырывала сосны с корнями.

«Шар залетел в овраг, его поволокло по земле, потом корзина упала, а сфера зависла на старой иве. В корзине была женщина с открытым переломом ноги в двух местах, это была жена погибшего и еще один парень тоже травмирован. Вот так все и было», - добавила сельчанка.