Двое израильтян попали под обстрел на Украине

Инцидент произошел днем 22 мая на улице Софьи Перовской, расположенной менее чем в одном квартале от захоронения еврейского религиозного лидера. Копы назвали произошедшее «хулиганством».

К примеру, в декабре 2016 года до сих пор не установленные лица залили вход в могильный комплекс рави Нахмана красной краской, а в синагогу подбросили свиную голову с изображенной на ней свастикой.