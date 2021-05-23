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Двое израильтян попали под пули на Украине около могилы основателя хасидизма

Украина.ру
16 минут назад
На Украине в Черкасской области неизвестный открыл огонь на поражение по двум гражданам Израиля в городе Умани неподалеку от могилы ребе Нахмана из Брацлава, сообщили в пресс-службе местного управления Национальной полиции страны 23 мая
Двое израильтян попали под обстрел на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Инцидент произошел днем 22 мая на улице Софьи Перовской, расположенной менее чем в одном квартале от захоронения еврейского религиозного лидера. Копы назвали произошедшее «хулиганством».
«На улице Софьи Перовской произошла стрельба Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения», — говорится в сообщении.
Как уточняется, пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.
Личность нападавшего не установлена, он покинул место происшествия до прибытия полицейских.
Ранее в Умани сторонники хасидизма неоднократно подвергались нападкам со стороны украинских националистов.
К примеру, в декабре 2016 года до сих пор не установленные лица залили вход в могильный комплекс рави Нахмана красной краской, а в синагогу подбросили свиную голову с изображенной на ней свастикой.
Происшествия,Израиль,Украина,
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