Число погибших на марафоне в Китае возросло до 20

Число погибших на ультрамарафоне северо-западной провинции Ганьсу в Китае возросло до 20 человек, сообщает информагентство "Синьхуа".

Фото: Jesus M. Garcia/The Epson International Pano Awards Jesus M. Garcia/The Epson International Pano Awards

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра. В 03.00 по местному времени (22.00 мск) бегуны сообщили, что чувствуют снижение температуры тела.

В результате, 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. На место были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести бегунов.