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Число погибших на ультрамарафоне в Китае возросло до 20

Газета.Ruиещё 3
54 минуты назад
Число погибших на ультрамарафоне северо-западной провинции Ганьсу в Китае возросло до 20 человек, сообщает информагентство "Синьхуа".
Число погибших на марафоне в Китае возросло до 20
Фото: Jesus M. Garcia/The Epson International Pano AwardsJesus M. Garcia/The Epson International Pano Awards
Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра. В 03.00 по местному времени (22.00 мск) бегуны сообщили, что чувствуют снижение температуры тела.
В результате, 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. На место были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести бегунов.
Состояние эвакуированных участников ультрамарафона оценивается как стабильное. Ранее сообщалось, что в ходе ультрамарафона в Китае погибли 16 человек и еще пятеро пропали без вести.
Происшествия,Синьхуа,Китай,
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