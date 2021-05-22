В Конго началось извержение вулкана Ньирагонго

Как отмечает агентство France-Presse, вспышки света из кратера вулкана заметны из конголезского города Гома. В населённом пункте отключено электричество, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой.
Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, он один из восьми своих «собратьев» в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы с его склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.