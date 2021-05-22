В Конго началось извержение вулкана Ньирагонго

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, он один из восьми своих «собратьев» в этом районе. Четверть века назад его активность привела к массовой гибели людей, когда потоки лавы с его склонов неслись на близлежащие поселения со скоростью 60 километров в час.