В Крыму пилоты Су-30СМ случайно катапультировались с земли

На военном аэродроме в Крыму накануне вечером произошёл инцидент с истребителем Су-30СМ. Два летчика случайно катапультировались из стоящего на земле самолета. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги», - сказал источник.
По его словам, инцидент имел место около семи часов вечера.
В минувшем марте «Рамблер» сообщал о похожем случае под Калугой. К сожалению, тогда не обошлось без жертв. В самолете Ту-22 М3, находившемся на земле, неожиданно сработали три катапульты. Погибли три члена экипажа, включая командира полка, сидевшего на месте инструктора.