Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве

Конфликт, случившийся в апартаментах на территории «Москвы-Сити», закончился смертью одного из мужчин. Издание пишет, что около двух часов ночи 23 мая в ЖК «Нева Тауэрс» поссорились рабочие, производившие ремонт. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого, тот скончался на месте. Нападавшего задержали. Известно, что мужчины приехали в город из Самарской области.
Другой случай произошел в субботу вечером в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. Драка завязалась между гипсокартонщиком из Новой Москвы и плотником из Киргизии. 28-летний плотник избил 56-летнего гипсокартонщика. Пострадавшего доставили в реанимацию с переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга. Подозреваемого также задержали.