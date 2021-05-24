Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве

Конфликт, случившийся в апартаментах на территории «Москвы-Сити», закончился смертью одного из мужчин. Издание пишет, что около двух часов ночи 23 мая в ЖК «Нева Тауэрс» поссорились рабочие, производившие ремонт. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого, тот скончался на месте. Нападавшего задержали. Известно, что мужчины приехали в город из Самарской области.