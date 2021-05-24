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Смертельная драка между гастарбайтерами произошла в элитном ЖК Москвы

Мослентаиещё 1
1 час назад
В элитных жилых комплексах Москвы за выходные произошли две драки между гастарбайтерами. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает «МК».
Сразу две драки с мигрантами произошли в Москве
Фото: ТАССТАСС
Конфликт, случившийся в апартаментах на территории «Москвы-Сити», закончился смертью одного из мужчин. Издание пишет, что около двух часов ночи 23 мая в ЖК «Нева Тауэрс» поссорились рабочие, производившие ремонт. В результате один из них несколько раз ударил ножом другого, тот скончался на месте. Нападавшего задержали. Известно, что мужчины приехали в город из Самарской области.
Другой случай произошел в субботу вечером в гостинице «Ритц-Карлтон» на Тверской улице. Драка завязалась между гипсокартонщиком из Новой Москвы и плотником из Киргизии. 28-летний плотник избил 56-летнего гипсокартонщика. Пострадавшего доставили в реанимацию с переломом костей лица, переломом основания черепа и сотрясением мозга. Подозреваемого также задержали.
Ранее сообщалось, что в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пыталась договориться с ним о занятиях. Москвичка вместе со своей знакомой пришла к тренеру, чтобы обсудить уроки с ним. Однако мужчина встретил женщин в подъезде с оружием и выстрелил в одну из них сигнальным патроном.
Происшествия,Москва,
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