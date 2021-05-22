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Россиянку арестовали за маску в Instagram

Майк Габриелян
1 час назад
в Ростове-на-Дону 20-летней девушке дали пять суток административного ареста из-за инстаграм-маски со звездами, храмом и надписью «спаси и сохрани». Об этом сообщил Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Россиянку арестовали за маску в Instagram
Фото: ТАССТАСС
Её обвинили в пропаганде АУЕ (решением Верховного суда РФ организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории России).
Сообщается, что сначала девушка получила 10 суток за участие в несогласованной акции. После выхода из камеры ее вновь задержали. Пролетарский районный суд в тот же день назначил еще один арест - за публичную демонстрацию атрибутики и символики экстремистской организации.
Свое фото с фильтрами девушка опубликовала в сети «Вконтакте». Фильтр имитировал тюремные наколки.
Телеграм-канал опубликовал копии решения суда об аресте нарушительницы на 5 суток.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что адвокат предрек шквал резонансных дел по АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
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