Гастроли в Мошково Уральского цирка-шапито запланированы на два дня. В субботу, 22 мая, циркачи должны были дать два выступления. Первое – в 15.00, второе – в 18.30. Предположительно, на кадрах видео – дневное представление, во время которого львицы проявили агрессию по отношению к дрессировщику и пошли в нападение.

О произошедшем рассказала местная жительница Виктория читателям «Инцидент Новосибирск »:

«Сегодня в Мошково приезжал цирк. В какой-то момент львицы взбесились. Когда мы убегали, был дикий рев этих животных. В общем, думаю, дрессировщику досталось».

За час видеоролик набрал более 30 тысяч просмотров. На кадрах – две львицы выходят на цирковую арену и сталкиваются между собой, затем одна из них нападает на дрессировщика и хватает его за ногу.

Мужчина пытается отбиваться от животного, но падает с ног. Двое сотрудников с палками в это время пытаются отпугнуть львицу с другой стороны манежа, но дрессировщик все же сумел подняться. Затем львица снова повалила его на пол. В это время перепуганные зрители начали покидать свои места. Мужчина сумел подняться второй раз. Видео обрывается.

Как сообщает Mash Siberia, у дрессировщика рваная рана руки. Сейчас Максим Орлов чувствует себя нормально: ему наложили повязку и отпустили отдыхать. Работник цирка занимался львицами с самого раннего возраста, но теперь их предстоит отдать в зоопарк – усыплять животных после произошедшего артисты не собираются.

Следующее представление Уральского цирка-шапито в Мошково должно было состояться завтра, в 12.00. Далее цирк намеревался продолжит свои гастроли в Искитиме. Но вот продолжит ли – это пока вопрос.