Стало известно о миллиардных хищениях в структурах Минобороны

Следственный комитет ведет расследование уголовного дела о хищениях почти 5 миллиардов рублей при строительстве различных объектов Минобороны пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По их данным, в конце 2020 года СК РФ начал разбираться с деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое принадлежит Минобороны. По официальным данным, ГУОВ занимается проектированием и строительством жилых домов и микрорайонов для военных, а также реконструкцией сложных и исторически значимых объектов. Но следствие заинтересовали выполненные фирмой госконтракты на строительство спецобъектов для Минобороны.

Проверив деятельность ГУОВ за последние пять лет, сотрудники СК и ФСБ установили, что по крайней мере четыре объекта специального назначения фирма не достроила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной стоимостью работ и строительных материалов.

Нарушения были квалифицированы следствием как особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Речь идет о недостаче в общей сложности почти 5 миллиардов рублей.

Уголовное дело было возбуждено против Андрея Епифанцева, экс-гендиректора ООО «М-Строй», которое было учреждено ГУОВ и выполняло часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны. В число обвиняемых попал также бывший начальник строительного управления ГУОВ.

Оба фигуранта дела молчали, но на днях пошли на сотрудничество с правоохранителями. Из данных ими показаний, всеми сомнительными работами руководил не гендиректор «М-Строя», а его заместитель Дмитрий Пипко.

«Перед арестом он успел надежно спрятать всю документацию фирмы, приказал своему начальнику помалкивать на допросах, а задержать себя позволил лишь после того, как избавился от улик, «изжарив» в микроволновке все три своих мобильника», - пишет газета.