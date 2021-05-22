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Смертельное падение бойцов СОБРа с вертолета сняли на видео

Ювелина Бернст
37 минут назад
Двое сотрудников СОБР "Росомаха" погибли в ходе беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля на тренировочных учениях в Мурманской области. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Трагедия произошла в ходе совместных тренировочных занятий Росгвардии с военнослужащими спецподразделений Министерства обороны на берегу Кольского залива 20 мая.
По данным издания, причиной трагедии стал обрыв троса закрепленного на вертолете. Один силовик погиб на месте, второй был госпитализирован и скончался в больнице.
По информации Telegram-канала «Mash», бойцы упали с высоты 15 метров.
Следственный комитет начал проверку по статье «Халатность».
Происшествия,Видео,Росгвардия,Министерство обороны,СКР,Мурманская Область,
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