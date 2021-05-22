Хищения на миллиарды: Минобороны стало жертвой махинаций

На тот момент сумму хищений оценили в 2,89 миллиарда рублей. Единственным фигурантом дела, возбужденного по факту мошенничества, стал Андрей Епифанцев, бывший генеральный директор ООО «М-Строй», которую ГУОВ учредила для выполнения части строительных работ в рамках госконтрактов с Минобороны.

Однако уже к весне 2021-го к этим подозрительным объектам добавились еще четыре, при строительстве которых могло быть похищено еще порядка 1,94 миллиарда рублей. В число фигурантов дела вошел и бывший начальник строительного управления ГУОВ. Позже он вместе с Епифанцевым согласился сотрудничать со следствием и дал показания против заместителя гендиректора «М-Строя» Дмитрия Пипко.