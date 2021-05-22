Хищения на миллиарды: Минобороны стало жертвой махинаций

Как стало известно изданию, еще в конце 2020 года следователи заинтересовались деятельностью АО «Главное управление обустройства войск»
(ГУОВ
), учрежденного АО «Гарнизон»
, которое принадлежит Минобороны
. Тогда сотрудники 2-го отдела главного военного следственного управления (ГВСУ) СК и ФСБ
выяснили, что компания, которая занималась в том числе строительством объектом спецназначения для военного ведомства, была замешана в махинациях как минимум с четырьмя объектами. Некоторые из них она не достроила, другие — сдала с нарушениями, при этом заказчику были предоставлены сметы с завышенной стоимостью работ и использованных стройматериалов.