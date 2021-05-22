В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Стало известно о миллиардных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны

Lenta.ru
32 минуты назад
При строительстве восьми спецобъектов Минобороны было похищено в общей сложности около 4,8 миллиарда рублей. Расследованием дела занимается Следственный комитет (СК) России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Хищения на миллиарды: Минобороны стало жертвой махинаций
Фото: ТАССТАСС
Как стало известно изданию, еще в конце 2020 года следователи заинтересовались деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны. Тогда сотрудники 2-го отдела главного военного следственного управления (ГВСУ) СК и ФСБ выяснили, что компания, которая занималась в том числе строительством объектом спецназначения для военного ведомства, была замешана в махинациях как минимум с четырьмя объектами. Некоторые из них она не достроила, другие — сдала с нарушениями, при этом заказчику были предоставлены сметы с завышенной стоимостью работ и использованных стройматериалов.
На тот момент сумму хищений оценили в 2,89 миллиарда рублей. Единственным фигурантом дела, возбужденного по факту мошенничества, стал Андрей Епифанцев, бывший генеральный директор ООО «М-Строй», которую ГУОВ учредила для выполнения части строительных работ в рамках госконтрактов с Минобороны.
Однако уже к весне 2021-го к этим подозрительным объектам добавились еще четыре, при строительстве которых могло быть похищено еще порядка 1,94 миллиарда рублей. В число фигурантов дела вошел и бывший начальник строительного управления ГУОВ. Позже он вместе с Епифанцевым согласился сотрудничать со следствием и дал показания против заместителя гендиректора «М-Строя» Дмитрия Пипко.
По словам обвиняемых, именно Пипко руководил всеми сомнительными операциями. При этом, отмечает «Коммерсантъ», при задержании нового подозреваемого у следователей возникли проблемы.
«Когда поздно вечером в московскую квартиру предпринимателя прибыл следователь ГВСУ СКР в сопровождении оперативников ФСБ, он под разными предлогами не открывал им дверь, а впустил оперативно-следственную группу лишь после того, как уничтожил в микроволновой печке все три своих мобильника», — говорится в материале.
В настоящее время Пипко заключен под стражу.
Происшествия,ФСИН,Министерство обороны,ГУОВ,Оборонсервис,ФСБ,СКР,
41
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители