Мужчина с ножом напал на посетителя кафе в Москве

Сообщение о ножевом ранении по адресу улица Складочная, дом 1, строение 11, поступило в полицию 21 мая. Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе обнаружен 36-летний мужчина с ножевыми ранениями, его госпитализировали.