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Мужчина с ножом напал на посетителя кафе на севере Москвы

Вечерняя Москва
2 часа назад
В Москве полиция задержала мужчину, который с ножом во время драки напал на посетителя кафе и нанес ему серьезные увечья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в субботу, 22 мая.
Мужчина с ножом напал на посетителя кафе в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщение о ножевом ранении по адресу улица Складочная, дом 1, строение 11, поступило в полицию 21 мая. Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе обнаружен 36-летний мужчина с ножевыми ранениями, его госпитализировали.
Полицейские задержали 43-летнего мужчину, который, по предварительным данным, во время конфликта ударил пострадавшего ножом в грудь.
Возбуждено уголовное дело, задержанный находится под подпиской о невыезде.
Происшествия,Москва,
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