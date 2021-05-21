В Москве задержали владельца магазина «Папины игрушки»

Юрия Львовского и его предполагаемого сообщника Михаила Кучменко подозревают в контрабанде оружия.
Фото: papigun.rupapigun.ru
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах столицы, в квартирах, где живут задержанные, были проведены следственные действия и изъяты «необходимые документы и другие вещественные доказательства». Львовскому грозит до 12 лет лишения свободы.
Согласно данным из открытых источников, магазин «Папины игрушки» специализируется на розничной торговле макетами, стреляющего холостыми патронами оружия и комплектующих.