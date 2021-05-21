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Считавшаяся пропавшей сотрудница водоканала в Ростовской области жива

ТАСС
48 минут назад
Работница водоканала, которую считали пропавшей после аварии на очистных сооружениях под Таганрогом, жива.
Пропавшую сотрудницу водоканала под Таганрогом нашли живой
Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской областиПресс-служба МЧС по Ростовской области
В момент происшествия ее не было на работе, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, в Ростовской области продолжаются поиски последнего человека из списка сотрудников очистных сооружений, который мог находится на объекте в момент ЧП.
"[Сотрудница] жива, ее не пустили на объект еще до инцидента", - сообщил собеседник агентства.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Ростовская Область,Таганрог,
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