Пропавшую сотрудницу водоканала под Таганрогом нашли живой

Фото: Пресс-служба МЧС по Ростовской области Пресс-служба МЧС по Ростовской области

В момент происшествия ее не было на работе, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось, в Ростовской области продолжаются поиски последнего человека из списка сотрудников очистных сооружений, который мог находится на объекте в момент ЧП.