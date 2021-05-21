Изъятие у Абызова 32,5 млрд рублей признали законным

Гагаринский суд Москвы осенью прошлого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России
об обращении в доход государства денежных средств Абызова в размере более 32 млрд рублей. В Генпрокуратуре поясняли, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. По версии прокуратуры, данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.