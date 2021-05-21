Пожар на парковке в Москве уничтожил три автомобиля. Снятые очевидцами кадры опубликованы в Telegram-канале «Москва 24». На записи видно, как огонь полностью охватил три легковых машины.
Из-за случившегося пожара на Веневской улице в Южном Бутове было перекрыто движение автотранспорта. Сейчас на месте работают оперативные службы. Причину возникновения возгорания предстоит выяснить экспертам.
К настоящему моменту, как сообщает столичный Дептранс, движение по проезжей части полностью восстановлено.