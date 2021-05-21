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Появилось видео столкновений на Храмовой горе в Иерусалиме

Алевтина Жаркова
28 минут назад
Массовые столкновения палестинцев с израильской полицией начались на Храмовой горе в Иерусалиме. Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».
Уточняется, что беспорядки возникли после пятничной молитвы на территории мечети аль-Акса. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства – шумовые гранаты и слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что с 02:00 21 мая, после достигнутого перемирия между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, в регионе действует режим прекращения огня.
Напомним, эскалация конфликта произошла в ночь на 8 мая после многочисленных столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая резко накалилась обстановка на границе Израиля и палестинского сектора Газа.
Происшествия,Конфликты,Ближний Восток,Видео,Иерусалим,
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