Массовые столкновения палестинцев с израильской полицией начались на Храмовой горе в Иерусалиме . Видео с места событий появилось в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что беспорядки возникли после пятничной молитвы на территории мечети аль-Акса. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства – шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что с 02:00 21 мая, после достигнутого перемирия между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, в регионе действует режим прекращения огня.