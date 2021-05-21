Семь рабочих погибли в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области
, когда проводились работы на очистных сооружениях. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Всего девять человек, из них семеро погибших», - поделился собеседник агентства.
По его словам, спасатели ищут двух рабочих после ЧП.
Информацию об отравлении рабочих в поселке Дмитриадовка получили в ГУ МЧС
по региону.
На место инцидента выехали следователи и криминалисты, сообщили в пресс-службе регионального СК.
Как заявили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, процедура проверки начата.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в одноразовых масках нашли токсичные химикаты.