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На Ямале случилась вторая за неделю авария с нефтепродуктами

BFM.RUиещё 3
31 минуту назад
Нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода, аварийный участок перекрыт, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.
На Ямале произошла вторая за неделю авария с нефтепродуктами
Фото: МЧС России/ТАССМЧС России/ТАСС
"В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел порыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения "Газпромнефти" (название не уточняется). Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет, аварийный участок перекрыт.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
На прошлой неделе в том же Пуровском районе уже происходил разлив 3 тысяч кубометров нефти из-за прорыва трубопровода на Карамовском нефтяном месторождении. Транспортировку нефтепродуктов пришлось перевести на резервную ветку, власти сообщали, что ситуация под контролем.
Происшествия,Газпромнефть,РИА Новости,Муравленко,
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