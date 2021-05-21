На Ямале произошла вторая за неделю авария с нефтепродуктами

Нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода, аварийный участок перекрыт, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб.

Фото: МЧС России/ТАСС МЧС России/ТАСС

"В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел порыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения "Газпромнефти" (название не уточняется). Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет, аварийный участок перекрыт.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.