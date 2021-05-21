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Каскадер пострадала на съемках фильма в центре Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад
Каскадеру понадобилась помощь медиков после съемок фильма в Пресненском районе столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Каскадер пострадала на съемках фильма в центре Москвы
Фото: moscow-livemoscow-live
20 мая около 21:30 в лечебное учреждение обратилась 42-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее ушиб и сдавливание стопы. По словам пациентки, травму она получила на съемках фильма днем ранее.
По данному факту проводится проверка.
Ранее «ВМ» сообщала, что женщина погибла при бытовом конфликте на севере Москвы.
Происшествия,МВД,Москва,Россия,
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