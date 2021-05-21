Российский школьник на уроке пригрозил учительнице изнасилованием. Хулиганскую выходку сняли на камеру его одноклассники. Запись появилась в Telegram-канале Life SHOT.

Как сообщает канал, инцидент произошел в одной из школ города Таганрога . На кадрах третьеклассник стоит у доски и, нецензурно выражаясь, угрожает преподавателю, а затем и вовсе замахивается на нее ногой.

«Сейчас будет, короче, кровища», – заявляет всему классу мальчик.

Сама же учительница при этом никак не реагирует на поведение хулигана, женщина лишь удивленно на него смотрит.