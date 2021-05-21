Российский школьник на уроке пригрозил учительнице изнасилованием. Хулиганскую выходку сняли на камеру его одноклассники. Запись появилась в Telegram-канале Life SHOT.
Как сообщает канал, инцидент произошел в одной из школ города Таганрога. На кадрах третьеклассник стоит у доски и, нецензурно выражаясь, угрожает преподавателю, а затем и вовсе замахивается на нее ногой.
«Сейчас будет, короче, кровища», – заявляет всему классу мальчик.
Сама же учительница при этом никак не реагирует на поведение хулигана, женщина лишь удивленно на него смотрит.
Уточняется, что это не первая выходка ребенка, родители других учеников не раз обращались с жалобами к директору учебного заведения по поводу его поведения.