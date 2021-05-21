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Два столичных ресторана McDonald’s опечатали за нарушение мер против COVID-19

Москва24иещё 8
35 минут назад
Управление Роспотребнадзора по столице выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов McDonald’s в Москве. Специалисты составили 33 протокола о нарушениях, кроме того, два ресторана были опечатаны. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что в период с 17 по 19 мая специалисты Роспотребнадзора проверили 83 предприятия на территории всех административных округов города, в том числе 48 объектов юридического лица ООО "Макдоналдс" и 35 – ЗАО "Москва-Макдоналдс".
Согласно результатам проверок, 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Так, специалисты обнаружили, что в ресторанах не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке гостей. Кроме того, не осуществляется входной контроль с проведением термометрии и наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии сотрудники не предлагают средства индивидуальной защиты горожанам.
Также в ресторанах не обеспечена периодичность термометрии работников в течение рабочей смены, сотрудники осуществляют должностные обязанности со спущенной маской и без перчаток, помимо этого, не осуществляется контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей.
Ранее Роспотребнадзор приостановил на неопределенный срок работу Центрального детского магазина за нарушение антиковидных правил. До этого там прошли автограф-сессии актеров фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". Уточнялось, что на нее пришли сотни людей, многие из которых были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
Происшествия,Видео,McDonald's,Роспотребнадзор,Москва,
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