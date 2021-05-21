Согласно результатам проверок, 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Так, специалисты обнаружили, что в ресторанах не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке гостей. Кроме того, не осуществляется входной контроль с проведением термометрии и наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии сотрудники не предлагают средства индивидуальной защиты горожанам.
Также в ресторанах не обеспечена периодичность термометрии работников в течение рабочей смены, сотрудники осуществляют должностные обязанности со спущенной маской и без перчаток, помимо этого, не осуществляется контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей.