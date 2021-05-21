Появилось видео взрыва газа в китайском Ухане

На кадрах видно, как с правой стороны дороги появляется яркая вспышка огня. После прогремел взрыв из-под земли на перекрестке дорог. Одного из мотоциклистов подбросило в воздух, в результате чего мужчина перевернулся. Другие участники движения резко отбежали в сторону от эпицентра взрыва.