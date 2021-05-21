Появилось видео взрыва газа в китайском Ухане

Мощный взрыв произошел в китайском Ухане. По предварительным данным, взорвался газ. Видео опубликовано в twitter-аккаунте газеты «Жэньминь жибао».
На кадрах видно, как с правой стороны дороги появляется яркая вспышка огня. После прогремел взрыв из-под земли на перекрестке дорог. Одного из мотоциклистов подбросило в воздух, в результате чего мужчина перевернулся. Другие участники движения резко отбежали в сторону от эпицентра взрыва.
Сейчас устанавливается причина происшествия. По предварительной информации пострадали 4 человека.