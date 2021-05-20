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Москва поручила дело о стрельбе в школе Казани новому следователю

News.ru
1 час назад
Руководитель следственной группы по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева Александр Нерюпов отстранён от работы. Его сменит полковник Следственного комитета Александр Избенко, пишет со ссылкой на свои источники издание «БИЗНЕС Online».
Следователя по делу казанского стрелка отстранили от работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По некоторым данным, причиной такого решения могло стать возможное недовольство ведомства ходом следствия. В частности, Нерюпов якобы оказался замешан в скандале с родителями, чьих детей решили перевести из статуса потерпевших в статус свидетелей.
Новый руководитель известен расследованием крушения Airbus А321 в небе над Египтом в 2015 году. Кроме того, он занимался расследованием уголовного дела против политолога Николая Платошкина. В его подчинении окажутся сразу три группы силовиков.
Вооружённое нападение на казанскую гимназию 175 произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее стало известно, что в Казани уволили полицейского, обнародовавшего видео допроса Галявиева. Речь идёт об оперуполномоченном отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции 12 «Гвардейский» по фамилии Шарафеев.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Николай Платошкин,СКР,Москва,Казань,
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