Следователя по делу казанского стрелка отстранили от работы

Руководитель следственной группы по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева Александр Нерюпов отстранён от работы. Его сменит полковник Следственного комитета Александр Избенко, пишет со ссылкой на свои источники издание «БИЗНЕС Online».

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По некоторым данным, причиной такого решения могло стать возможное недовольство ведомства ходом следствия. В частности, Нерюпов якобы оказался замешан в скандале с родителями, чьих детей решили перевести из статуса потерпевших в статус свидетелей.

Новый руководитель известен расследованием крушения Airbus А321 в небе над Египтом в 2015 году. Кроме того, он занимался расследованием уголовного дела против политолога Николая Платошкина . В его подчинении окажутся сразу три группы силовиков.

Вооружённое нападение на казанскую гимназию 175 произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.