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Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за мошенничество

RT на русскомиещё 10
54 минуты назад
Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил гражданина России Антона Богданова к 60 месяцам тюремного заключения за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей, передаёт ТАСС со ссылкой на Минюст США.
Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным ведомства, 35-летний Богданов вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчётности, крал личную информацию клиентов и с её помощью получал возврат переплаты по налогам.
Отмечается, что россиянин также будет обязан выплатить штраф в размере $476 тыс.
Богданов был задержан 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет при попытке покинуть Таиланд, куда он прибыл на совместный отдых с женой. Он был экстрадирован в США в марте 2019 года.
В апреле того же года американские власти предъявили ему обвинения в хищении персональных данных, во внедрении в компьютеры и в махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
Происшествия,Антон Богданов,Министерство юстиции США,ИТАР-ТАСС,Россия,Нью-Йорк,Соединенные Штаты,
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