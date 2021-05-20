Россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы в США

По данным ведомства, 35-летний Богданов вместе с сообщниками взламывал компьютерные системы частных фирм по подготовке налоговой отчётности, крал личную информацию клиентов и с её помощью получал возврат переплаты по налогам.

Отмечается, что россиянин также будет обязан выплатить штраф в размере $476 тыс.

Богданов был задержан 28 ноября 2018 года в международном аэропорту острова Пхукет при попытке покинуть Таиланд, куда он прибыл на совместный отдых с женой. Он был экстрадирован в США в марте 2019 года.