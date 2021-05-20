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«Московского отравителя» приговорили к 16 годам колонии

Газета.Ru
44 минуты назад
Басманный суд столицы приговорил к 16 годам колонии Мурата Сабанова, отравившего и обокравшего 30 людей в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы прокуратуры Людмилу Нефедову.
Отравителю 30 москвичей вынесли приговор
Фото: ТАССТАСС
Прокурор ранее запрашивал для «московского отравителя» 17 лет колонии строгого режима.
«С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнила Нефедова.
С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы. От действий преступника пострадали пьяные или выпивающие на улице. Тем, кого «отравитель» хотел обворовать, он предлагал напитки с подмешенными веществами седативного действия.
Сабанову вменяли 50 эпизодов по статьям о разбое, краже, а также мошенничестве. По данным прокуратуры, всего от действий злоумышленника пострадали 30 человек.
Адвокат одной из потерпевших Оксана Опаренко отметила, что Сабанов признал вину частично. При этом фигурант дела не согласился с «причинением тяжкого вреда здоровью». Обвиняемый, объясняя мотивы преступления, говорил, что хотел только достать денег на жизнь.
Происшествия,Мурат Сабанов,ФСИН,Москва,
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