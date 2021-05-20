Отравителю 30 москвичей вынесли приговор

Басманный суд столицы приговорил к 16 годам колонии Мурата Сабанова , отравившего и обокравшего 30 людей в центре Москвы . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы прокуратуры Людмилу Нефедову.

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«С учетом позиции государственного обвинителя, Басманный суд Москвы приговорил Мурата Сабанова к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнила Нефедова.

С мая по июнь 2019 года Сабанов выбирал жертв в различных районах центра Москвы. От действий преступника пострадали пьяные или выпивающие на улице. Тем, кого «отравитель» хотел обворовать, он предлагал напитки с подмешенными веществами седативного действия.

Сабанову вменяли 50 эпизодов по статьям о разбое, краже, а также мошенничестве. По данным прокуратуры, всего от действий злоумышленника пострадали 30 человек.