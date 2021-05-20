Похищенные во время ЧМ бриллианты обнаружили в лесу Казани

«Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. Заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказала представитель МИД.
«Колумбиец признался, что похищенные изделия он закопал в лесополосе одного из районов Казани. В связи с тем, что место тайника обвиняемый точно не указал, полицейским пришлось исследовать большой участок местности. В результате обнаружено и изъято четыре мешка с драгоценностями», – добавила Волк, уточнив, что ценности передадут законному владельцу.