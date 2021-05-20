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Прикурившую от Вечного огня студентку в Комсомольске-на-Амуре сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Студентке, которая прикурила от Вечного огня в Комсомольске-на-Амуре грозит 3 года лишения свободы. Снятое очевидцами видео инцидента появилось в Сети.
На кадрах девушка у мемориального комплекса, установленного в память о павших в боях Великой Отечественной войны, подносит к пламени сигарету. Записью уже заинтересовались хабаровские следователи.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что в городе Комсомольске-на-Амуре 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня мемориального комплекса "Землякам - комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка», – говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Происшествия,Видео,СКР,Комсомольск-На-Амуре,
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