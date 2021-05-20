«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что в городе Комсомольске-на-Амуре 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня мемориального комплекса "Землякам - комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка», – говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.