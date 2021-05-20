У школы в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан подросток в амуниции и с кобурой. Снятое очевидцами видео оперативного мероприятия появилось в распоряжении Telegram-канала Life SHOT. На кадрах запечатлен молодой человек в страйкбольной экипировке, которого задерживают силовики.
«О подозрительном человеке сообщили очевидцы. Зайти в школу он не пытался. Предварительно, парень несовершеннолетний, что он там делал, выясняется», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Впоследствии задержанный пояснил, что пришел в таком виде на театральную постановку.