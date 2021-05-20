"Ты с ножом, я с пистолетом": студенты обсудили нападение на школу

Москве шестиклассник в автобусе услышал, как два неизвестных молодых человека обсуждали нападение на школу. Об этом сообщает Life.ru.

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«Залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом», — заявил один из пассажиров.

Эта фраза насторожила ученика, который ехал домой после школьных уроков. По словам источника издания, один из подозрительных молодых людей имел при себе кобуру от пистолета.

Когда она случайно упала, пассажиры автобуса услышали звук, напоминающий падение тяжелого и железного предмета. После данного случая шестиклассник решил обратиться в полицию.

Правоохранители задержали молодых людей в районе Очаково-Матвеевское. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента. Издание выяснило, что задержанными являются 16-летний и 17-летний учащиеся колледжа ЗКНО, которые оканчивают первый курс. Один из них заявил, что обсуждение было «шуткой».