В результате пожара в поселке Дальний Иркутской области сгорели 28 домов из 48. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила более 4 тысяч квадратных метров. МЧС обнародовали видео с места тушения огня.
Напомним, пожар в населенном пункте, где проживают 68 человек, возник в среду утром. На борьбу с ним сначала бросились местные жители и добровольные пожарные. К месту ЧП направили вертолет Ми-8 и самолет Бе-200ЧС.
По предварительной информации, причиной крупного пожара могли стать сварочные работы.