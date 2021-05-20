Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД

«В Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров МВД и направили материалы на доследование в Следственный комитет, который уже обжаловал решение надзорного ведомства», – сообщил источник ТАСС.
«Вчера истекал максимально возможный срок для утверждения обвинительного заключения по делу в Генеральной прокуратуре, а также наступил минимальный срок в 14 суток для направления дела в суд, так как срок ареста у офицеров истекает 1 июня. В этой связи вчера нас уведомили о том, что прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу и вернул его на дополнительное расследование, – рассказал адвокат. – Данное решение может быть обжаловано председателем СК».