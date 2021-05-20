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Генпрокуратура вернула на доследование в СК дело генералов МВД

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
1 час назад
Генпрокуратура вернула на доследование в Следственный комитет уголовное дело в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну.
Генпрокуратура вернула на доследование дело генералов МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как уточнил близкий к следствию источник, процесс над высокопоставленными офицерами должен был начаться после майских праздников.
«В Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров МВД и направили материалы на доследование в Следственный комитет, который уже обжаловал решение надзорного ведомства», – сообщил источник ТАСС.
Адвокат Павел Лапшов, который представляет интересы Бирюкова, подтвердил информацию о возврате уголовного дела.
«Вчера истекал максимально возможный срок для утверждения обвинительного заключения по делу в Генеральной прокуратуре, а также наступил минимальный срок в 14 суток для направления дела в суд, так как срок ареста у офицеров истекает 1 июня. В этой связи вчера нас уведомили о том, что прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу и вернул его на дополнительное расследование, – рассказал адвокат. – Данное решение может быть обжаловано председателем СК».
В июне прошлого года сообщалось, что Следственный комитет назначил биологическую экспертизу порядка 500 тыс. долларов, которые были изъяты в рамках уголовного дела о коррупции в отношении Краковского и Бирюкова.
По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест.
28 апреля дело против генералов МВД передали в Генпрокуратуру.
Происшествия,Альберт Худоян,Павел Лапшов,Александр Краковский,Александр Брянцев,Александр Бирюков,Александр Романов,ФСИН,Генпрокуратура РФ,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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