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В Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой у школы

Газета.Ru
1 час назад
В Калининском районе Санкт-Петербурга задержали подростка в обмундировании, похожем на форму силовиков и с кобурой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В Петербурге задержали подростка в амуниции и с кобурой у школы
Фото: ТАССТАСС
«Поступило сообщение, что у школы бродит неизвестный в амуниции. Его задержали, нашли кобуру. Что в ней, пока не ясно», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что о подозрительном прохожем правоохранителям рассказали очевидцы.
Зайти в школу человек не пытался. По предварительным данным, полицейские задержали несовершеннолетнего. В настоящее время выясняется, что он делал возле школы.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Новокузнецка неизвестный распылил перцовый баллончик. Незадолго до эвакуации из учреждения педагоги и учащиеся почувствовали першение в горле. За медпомощью обратились 11 детей.
Происшествия,Санкт-Петербург,
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