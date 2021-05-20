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Момент крушения самолета в Белоруссии попал на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Эксперты выясняют причины крушения военного самолета Як-130, упавшего на дом под Барановичами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Видеозапись с моментом падения воздушного судна появилась в Сети.
Напомним, авиакатастрофа с Як-130, который относился к Лидской штурмовой авиабазе, произошла в минувшую среду. Как сообщили в Минобороны Белоруссии, трагедия случилась в ходе учебно-тренировочного полета.
Оба летчика по время падения успели катапультироваться, но не выжили. Осколки самолета разлетелись на несколько сотен метров. Пострадал местный житель.
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