Момент крушения самолета в Белоруссии попал на видео

Эксперты выясняют причины крушения военного самолета Як-130, упавшего на дом под Барановичами. По данному факту возбуждено уголовное дело. Видеозапись с моментом падения воздушного судна появилась в Сети.

Напомним, авиакатастрофа с Як-130, который относился к Лидской штурмовой авиабазе, произошла в минувшую среду. Как сообщили в Минобороны Белоруссии, трагедия случилась в ходе учебно-тренировочного полета.