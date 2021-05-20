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Опубликовано видео попытки похищения педофилом девочки в США

Алевтина Жаркова
1 час назад
В американском штате Флорида неизвестный попытался похитить 11-летнюю девочку. Однако его планы не увенчались успехом: ребенок смог дать отпор взрослому и убежать.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как недалеко от несовершеннолетней американки останавливается белый автомобиль, из него выходит мужчина и направляется в ее сторону. Он хватает свою жертву, но та начинает сопротивляться. В результате злоумышленник падает, а девочка успевает вырваться из его рук.
Полицейские задержали мужчину благодаря видеозаписи. Известно, что у него есть криминальное прошлое, связанное с преступлениями против детей.
Происшествия,Криминал,США,Видео,
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