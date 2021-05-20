На опубликованных в Сети кадрах видно, как недалеко от несовершеннолетней американки останавливается белый автомобиль, из него выходит мужчина и направляется в ее сторону. Он хватает свою жертву, но та начинает сопротивляться. В результате злоумышленник падает, а девочка успевает вырваться из его рук.