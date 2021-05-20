Приезжий ударил брата ножом в центре Москвы

«Днем 19 мая в правоохранительные органы поступили данные о ножевом ранении у мужчины на ул. Новорогожская. На данном адресе стражи порядка задержали 38-летнего уроженца Волгодонска, который заявил, что он в ходе бытового конфликта нанес удар ножом в область бедра своему родному брату. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что потерпевший был увезен с места происшествия отцом. После того как полицейские связались с ним, последний заявил, что в ближайшее время он подъедет в ОМВД самостоятельно, его же пострадавший сын в настоящее время недоступен, так как вышел погулять», - рассказал собеседник агентства.