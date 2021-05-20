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Приезжий в центре Москвы в ходе конфликта ударил брата ножом

Агентство «Москва»
1 час назад
Полиция начала проверку информации о конфликте двух мужчин с применением холодного оружия в столичном районе Таганский. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Приезжий ударил брата ножом в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС
«Днем 19 мая в правоохранительные органы поступили данные о ножевом ранении у мужчины на ул. Новорогожская. На данном адресе стражи порядка задержали 38-летнего уроженца Волгодонска, который заявил, что он в ходе бытового конфликта нанес удар ножом в область бедра своему родному брату. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что потерпевший был увезен с места происшествия отцом. После того как полицейские связались с ним, последний заявил, что в ближайшее время он подъедет в ОМВД самостоятельно, его же пострадавший сын в настоящее время недоступен, так как вышел погулять», - рассказал собеседник агентства.
Выясняются все обстоятельства инцидента.
Происшествия,МВД,Москва,
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