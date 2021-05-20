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Попавших в песчаную бурю Дагестанских овечек сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
На севере Дагестана пастух со стадом овец попал в песчаную бурю. Видео публикует telegram-канал «BAZA».
На кадрах видно, как небольшое стадо овец изо всех сил стараются не «улететь» под шквалистыми ветром. Как отмечают некоторые пользователи, складывается ощущение, что овцы находятся на Марсе.
По сообщениям регионального МЧС службы спасения подготовились к устранению последствий стихии. На данный момент происшествий не зафиксировано.
Происшествия,Видео,МЧС,Республика Дагестан,
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