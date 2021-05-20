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Упавший на прохожего балкон в Астрахани сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Во время пыльной бури в Астрахани с большой высоты упала рама балкона. Пострадал 18-летний молодой человек. Видео с последствиями происшествия публикует портал «Life.ru».
На кадрах видно, как к парню подходит прохожий и пытается его поднять. Молодой человек делает попытки встать. Также виден и сам обрушившийся балкон.
Скорее всего, конструкция не выдержала сильного порыва ветра и вместе с рамой упала на молодого человека. На асфальте видны куски кирпичей и остатки рамы. На месте работают медики.
Происшествия,Видео,Астрахань,
18+
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