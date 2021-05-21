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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Китае

RT на русскомиещё 5
1 час назад
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4 в провинции Цинхай в Китае. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на данные Китайского сейсмологического центра.
В Китае произошло сильное землетрясение
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался в уезде Мадо в Голог-Тибетском автономном округе.
Очаг залегал на глубине 17 км.
Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Иране.
Происшествия,Землетрясение,Китай,
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